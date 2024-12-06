Курсанти скаржаться на побиття та приниження: начальника академії імені Сагайдачного звільнять

У Міністерстві оборони України готують документи, щоб звільнити генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника львівської Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає Юлія Яцюк.

У травні цього року стало відомо, що його підозрюють в побитті та приниженні курсантів. Курсанти академії скаржилися, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування і булінг. Із ситуацією розбиралися депутати та Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, минулого місяця одна зі студенток медичного університету Дніпра заявила, що викладачка змусила її говорити російською та принизила за українську мову. Однак педагогиня від усіх звинувачень зрікається. У ректораті виші пізніше повідомили, що викладачка потрапила до реанімації. Їй стало зле під час занять. Що відомо про мовний скандал – читайте ТУТ.

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