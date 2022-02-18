Купив квиток додому, але зв'язок обірвався: у Львові зник безвісти 26-річний АТОвець

Купив квиток додому, але зв'язок обірвався: у Львові зник безвісти 26-річний АТОвець

За словами матері молодика, хлопець раніше нікуди не зникав.

У Львові зник безвісти 26-річний АТОвець Ростислав Наугольник з міста Володимир Волинської області. Зв'язок з молодиком обірвався 14 лютого.

Про це ZAXID.NET розповіла мама зниклого безвісти Вікторія Наугольник. За словами жінки, її син ніколи раніше не зникав і надовго не покидав дім без попередження.

Вікторія Наугольник розповіла, що Ростислав гостював у родичів неподалік Львова. Напередодні зникнення, у неділю, 13 лютого, він повідомив мамі, що купив квиток на автобус і буде повертатись додому на Волинь, але додому він так і не потрапив.

Тоді жінка зателефонувала сину і він повідомив, що ще залишиться у Львові. Наступного дня, 14 лютого, Ростислав Наугольник перестав виходити на зв'язок і його телефон досі вимкнений.

Тож родичі просять усіх, кому відоме місце перебування їхнього зниклого сина, телефонувати у поліцію за номером 102.

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