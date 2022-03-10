Куди звертатися по меддопомогу батькам онкохворих дітей, які переселились до Львова

Куди звертатися по меддопомогу батькам онкохворих дітей, які переселились до Львова

Лікарі нададуть необхідну допомогу хворим діятм і за потреби доправлять на лікування за кордон.

Батьки дітей із важкими захворюваннями, які прибувають на Львівщину, можуть скористатися медичною допомогою Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Також читайте З України до Польщі вивезли ще понад 70 онкохворих дітей

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Допомогу у медичному центрі можуть отримати діти з онкологією, онкогематологією, нирковою недостатністю та ті, які потребують паліативної допомоги.

"Не варто прямувати за кордон без чіткої "дорожньої карти", розуміння, куди рухатися далі, і особливо – без супроводу медиків. Скористайтеся допомогою нашого Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру", - наголосив очільник області.

Він зазначив, що у випадку, якщо у дітей є потреба в тих видах терапії, які в лікарні зараз не проводять, медики зроблять все можливе, щоб доправити їх в інші країни Європи на безкоштовне лікування.

Фахівці медичного центру мають для цього чіткий алгоритм дій.

"Спочатку дітей дообстежать, стабілізують їхній стан, відновлять документацію та перекладуть її різними мовами, а тоді доправлять до Польщі. Там, завдяки домовленостям на державному рівні, працює координаційний центр. Медичні експерти на високопрофесійному рівні оцінять стан хворих і розподілять діток у клініки Польщі, Італії, Німеччини, Франції та інших країн", - розповів Козицький.

Для найважчих пацієнтів Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф організує спеціальний медичний транспорт. Лікарі супроводжують групи аж до кордону, щоб передати діток польським колегам.

Про швидкий перетин кордону українська сторона домовилась з Генеральним Консульством Республіки Польща у Львові.

Очільник Львівщини додав, що за ці два тижні із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Польщу доправили вже понад 150 важкохворих пацієнтів. Діти виїхали не самі – з кимось із батьків чи рідних.

За детальною інформацію можна звертатися в реєстратуру ЗУСДМЦ за номером: (097) 150 70 53.