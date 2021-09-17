"Кубок єднання 2021": до Львова з'їхалися діти на відбіркові матчі всеукраїнського футбольного турніру

Такі турніри організатори планують зробити щорічними.

До Львова з усієї області на відбіркові матчі всеукраїнського футбольного турніру "Кубок єднання 2021" з’їхалася сотня дітей. Змагання почалося зі спільного виконання гімну.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, турнір провели за сприяння благодійного фонду Ігоря Палиці. Відбіркові матчі відбуваються у всіх обласних центрах України.

Крім нагород, команди-переможці отримують путівку у фінал, який наприкінці вересня відбудеться у Луцьку. Футбольний турнір "Кубок єднання" організатори планують зробити щорічним. Кажуть, що такі заходи сприяють популяризації спорту і здорого життя серед дітей та молоді.

Новини України: до Львова з'їхались діти на відбіркові матчі всеукраїнського футбольного турніру

"Це є молодь віком 10-11 років, це ті молоді хлопці, юнаки в яких фактично тільки починається життя, вони починають формуватися, і з яких можуть бути, ми переконані, майбутні Роналду, Мессі і інші фантастичні спорсмени, які можуть здобувати перемоги", - сказав народний депутат України Тарас Батенко.

"Я займаюся футболом вже три роки, футбол мені дуже подобається тому, що коли ти забиваєш ці голи, ти получаєш незабутнє задоволення собою", - прокоментував юний футболіст Любомир Кос.

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