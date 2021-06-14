Кричав, щоб зупинились: у Львівській області потяг на смерть збив жінку, її подруга встигла перебігти

Дві жінки вирішили перебігти колію, по якій рухався швидкісний поїзд.

На залізничній станції Бориничі Стрийського району Львівської області пасажирський поїзд на смерть збив 63-річну жінку.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія сталась 13 червня о 8:55. Пасажирський потяг "Харків-Рахів" збив місцеву жительку, яка від отриманих травм померла на місці трагедії.

Як повідомляє видання lmn.in.ua, працівник залізничної станції в Бориничах розповів, що колія, де сталась трагедія, обладнана усіма засобами безпеки. На момент інциденту шлагбауми були опущені, також був увімкнений попереджувальний сигнал. Проте двох жінок, які вирішили перебігти колію в час, коли по ній рухався швидкісний потяг, це не зупинило.

"Таке було враження, що одна бачила поїзд – перебігала, а інша, наче не бачила, просто йшла собі. Я кричав, щоб зупинилися, але обоє мене не чули. Молодша жінка встигла перебігти колію, а старша потрапила просто під колеса. Її віднесло за 40 метрів від переїзду", - повідомив очевидець події.

Нагадаємо, у Львівській області пасажирський потяг на смерть збив 23-річного хлопця.

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