Коронавірусу у Львові стає дедалі менше: статистика на 9 червня

За добу COVID-19 виявили ще у 55 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 9 червня, продовжує демонструвати зниження. Так, за попередню добу у регіоні провели 1678 досліджень на коронавірус, з них – 55 позитивних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 0
Золочівський: 7
Львівський: 27 (м. Львів – 19)
Стрийський: 10
Яворівський: 4
Червоноградський: 3
Самбірський: 4
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 580 осіб. Померла – 3601 людина. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 717 осіб", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, вчора, 8 червня, повідомлялося, що за добу у Львові та області провели 1312 досліджень на коронавірус, з них було 59 позитивних результатів.