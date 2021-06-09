Коронавірусу у Львові стає дедалі менше: статистика на 9 червня

За добу COVID-19 виявили ще у 55 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 9 червня, продовжує демонструвати зниження. Так, за попередню добу у регіоні провели 1678 досліджень на коронавірус, з них – 55 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0

Золочівський: 7

Львівський: 27 (м. Львів – 19)

Стрийський: 10

Яворівський: 4

Червоноградський: 3

Самбірський: 4

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 580 осіб. Померла – 3601 людина. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 717 осіб", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, вчора, 8 червня, повідомлялося, що за добу у Львові та області провели 1312 досліджень на коронавірус, з них було 59 позитивних результатів.

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