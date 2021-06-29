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Коронавірус у Львові "зникає": статистика на 29 червня

Коронавірус у Львові "зникає": статистика на 29 червня

unsplash.com

За добу COVID-19 підтвердили у 5 осіб.

Коронавірус у Львові та області 29 червня продовжує демонструвати спадання. Так, за попередню добу в регіоні провели 535 досліджень на коронавірус, з них – 5 позитивних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0
Золочівський: 0
Львівський:  5 (м. Львів – 5)
Стрийський: 0
Яворівський: 0
Червоноградський: 0  
Самбірський: 0    

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 395 осіб. Померло – 3650 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 544 особи", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, в Ізраїлі половина з тих, хто захворів на новий і більш небезпечний штам коронавірусу "Дельта", раніше були вакциновані препаратом Pfizer.

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