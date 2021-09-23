Коронавірус у Львові й області зробив стрибок угору: статистика на 23 вересня

Коронавірус у Львові й області зробив стрибок угору: статистика на 23 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 685 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 23 вересня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 146 443 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 685 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 268. Загалом проведено 2327 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 936 осіб уже одужали, 3811 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 22 вересня, у Львові та області було підтверджено 449 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 189. Проведено 2240 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Зростає кількість хворих на коронавірус: чи вистачає ліжок та кисневих концентраторів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання