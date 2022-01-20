Коронавірус у Львові й області зробив ще один стрибок угору: статистика на 20 січня

У міських ковід-лікарнях перебувають 276 пацієнтів.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 20 січня, продовжує демонструвати зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 231 004 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 6122 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели провели 4378 ПЛР-тестів. Відтак, 1440 – позитивні, з них львів’ян – 763", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебувають 276 пацієнтів: 249 з них мають COVID-19, 19 – у реанімації, 17 людей підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів надійшло 38 осіб, (з яких вакцинованих – 5), виписано – 21, померло – 3.
Із них:
- до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 3 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.
- до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 27 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 18, померло – 2.
- до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 хворих (з них ніхто не вакцинований), виписано – 3, помер – 1.
Вчора, 19 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 4790 ПЛР-тестів. Відтак, 956 – позитивні, з них львів’ян – 391.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
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