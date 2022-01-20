Коронавірус у Львові й області зробив ще один стрибок угору: статистика на 20 січня

Коронавірус у Львові й області зробив ще один стрибок угору: статистика на 20 січня

У міських ковід-лікарнях перебувають 276 пацієнтів.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 20 січня, продовжує демонструвати зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 231 004 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 6122 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Також читайте У Чернівецькій області виявили циркуляцію штаму коронавірусу "Омікрон"

"За минулу добу лабораторні центри провели провели 4378 ПЛР-тестів. Відтак, 1440 – позитивні, з них львів’ян – 763", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 276 пацієнтів: 249 з них мають COVID-19, 19 – у реанімації, 17 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 38 осіб, (з яких вакцинованих – 5), виписано – 21, померло – 3.

Із них:

до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 3 хворих (не вакциновані), нікого не виписано, ніхто не помер.

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 27 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 18, померло – 2.

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 хворих (з них ніхто не вакцинований), виписано – 3, помер – 1.

Вчора, 19 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 4790 ПЛР-тестів. Відтак, 956 – позитивні, з них львів’ян – 391.

Новини України: "зелені" паспорти про повну вакцинацію від коронавірусу діятимуть лише 270 днів

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Читайте також:

Наймасштабніша фармацевтична афера: подружжя, яке продавло фальшиві ліки для онкохворих, постало перед судом

Закидала яблуками та відлупцювала: у Львівській області на очах у дитини побились дві сусідки

В Україні підвищать розмір аліментів: як зростуть виплати