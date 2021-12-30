Коронавірус у Львові й області зробив стрибок угору: статистика на 30 грудня

Коронавірус у Львові й області зробив стрибок угору: статистика на 30 грудня

За добу в міських ковід-лікарнях померли 4 людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 30 грудня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 219 521 підтверджений випадкок інфікування коронавірусом , з яких 5973 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 1267 ПЛР-тестів. Відтак, 256 – позитивні, з них львів’ян – 84", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 200 пацієнтів: 191 з них має COVID-19, 20 – у реанімації, 20 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 23 особи, (з них вакцинованих – 5), виписано – 56, померло – 4.

З них:

до ЛШМД надійшло 8 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 28, померло – 3.

до 8 МКЛ надійшло 6 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 5, ніхто не помер.

до 1 МКЛ надійшло 4 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 11, ніхто не помер.

до 5 МКЛ надійшло 5 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 12, помер – 1.

Вчора, 29 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри виявили 160 позитивних ПЛР-тестів, з них у львів’ян – 59.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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