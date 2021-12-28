Коронавірус у Львові й області: статистика на 28 грудня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 28 грудня

За добу в міських ковід-лікарнях ніхто не помер.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 28 грудня, згідно статистики, демонструє зниження.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 219 105 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 5950 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лаболаторні центри провели 988 ПЛР-тестів. Відтак, 91 – позитивний, з них львів’ян – 35", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 257 пацієнтів: 250 з них мають COVID-19, 24 – у реанімації, 22 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 22 особи, (з них вакцинованих – 2), виписано – 2, ніхто не помер.

З них:

до ЛШМД надійшло 18 хворих (ніхто не вакцинований), нікого не виписано;

до 8 МКЛ не надійшло хворих, виписано – 1;

до 1 МКЛ надійшов 1 хворий (не вакцинований), виписано – 1;

до 5 МКЛ надійшло 3 хворих (з них вакцинованих – 2), нікого не виписано.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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