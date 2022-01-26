Коронавірус у Львові й області пішов на спад: статистика на 26 січня

Коронавірус у Львові й області пішов на спад: статистика на 26 січня

За добу у міських ковід-лікарнях померли дві людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 26 січня, демонструє зниження темпів поширення.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 244 677 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 168 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 6 312 ПЛР-тестів, з яких 1 886 – позитивні. Серед них львів’ян – 691. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 363 пацієнти: 342 з них мають COVID-19, 23 – у реанімації, 22 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 66 осіб (з яких вакцинованих – 18), виписано – 59, померло – 2.

З них:

до ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 14 хворих (не вакциновані), виписано – 11, ніхто не помер.

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшов 21 хворий (з них вакцинованих – 4), виписано – 35, померло – 2.

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 9 хворих (з них вакцинованих – 4), виписано – 13, ніхто не помер.

до ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 22 хворих (з них вакцинованих – 10), нікого не виписано, ніхто не помер.

Нагадаємо, 24 січня у Львові та області виявили 2 036 позитивних ПЛР-тестів, з них у Львові – 1 192, а 25 січня лабораторні центри провели 4 121 ПЛР-тест: 2 299 – позитивні, з них у Львові – 1 070.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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