Коронавірус у Львові й області: статистика на 24 грудня

За добу в міських ковід-лікарнях померло 4 людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 23 грудня, згідно статистики, пішов на спад.

Новини світу: через спалах коронавірусу Китай посадив на карантин 13-мільйонне місто

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 218 419 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 5915 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лаболаторні центри провели 1089 ПЛР-тестів. Відтак, 392 – позитивні, з них львів’ян – 126", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 238 пацієнтів: 231 з них має COVID-19, 24 – у реанімації, 22 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 16 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 20, померло – 4.

З них:

до ЛШМД надійшло 8 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 10, померло – 3.

до 8 МКЛ надійшло 2 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 5, ніхто не помер.

до 1 МКЛ надійшло 2 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 4, помер – 1.

до 5 МКЛ надійшло 4 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 1, ніхто не помер.

Вчора, 23 грудня, повідомлялося, що за минулу добу лабораторні центри провели 1448 ПЛР-тестів. Відтак, 417 – позитивні, з них львів’ян – 163.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Читайте також:

До військкомату кроком руш: які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік

Новий рік-2022: скільки коштує замовити Діда Мороза та Снігуроньку для дітей у різних містах України

Епічне відео: у Харкові жінка викликала поліцію, бо після сексу від неї втік коханець