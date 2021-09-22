Коронавірус продовжує атакувати Львів та область: статистика на 22 вересня

Коронавірус продовжує атакувати Львів та область: статистика на 22 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 449 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 21 вересня, зберігає високі темпи поширення.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 145 758 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 449 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 189. Загалом проведено 2240 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 844 особи уже одужали, 3800 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 21 вересня, у Львові та області було підтверджено 518 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 238. Проведено 1264 дослідження методом ПЛР.

Нагадаємо, у Львівській області від 23 вересня 86% освітніх закладів припиняють навчання. Це пов'язано із тим, що Україна перейшла до "жовтої" карантинної зони.

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