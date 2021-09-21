Коронавірус у Львові й області зробив різкий стрибок угору: статистика на 21 вересня

Коронавірус у Львові й області зробив різкий стрибок угору: статистика на 21 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 518 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 21 вересня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 145 309 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 518 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 238. Загалом проведено 1264 дослідження методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 767 людей уже одужали, 3799 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 20 вересня, у Львові та області було підтверджено 165 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 64. Проведено 559 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, рідні студента, який помер після вакцинації під Києвом, кажуть, що хлопець не скаржився на проблеми зі здоров'ям.

Новини України: експертиза з'ясовує причину смерті студента, який помер в день вакцинації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання