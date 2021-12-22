Коронавірус у Львові й області: статистика на 22 грудня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 22 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 4 людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 22 грудня, продовжує поширюватися, утім темпи продовжують знижуватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 217 610 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 5885 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лаболаторні центри провели 1580 ПЛР-тестів. Відтак, 166 – позитивні, з них львів’ян – 64", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 257 пацієнтів: 249 з них має COVID-19, 27 – у реанімації, 24 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 27 осіб, (з них вакцинованих – 6), виписано – 20, померло – 4.

Із них:

до ЛШМД надійшло 10 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 12, померло – 3.

до 8 МКЛ надійшло 6 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 3, ніхто не помер.

до 1 МКЛ надійшло 6 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 2, помер – 1.

до 5 МКЛ надійшло 5 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 3, ніхто не помер.

Вчора, 21 грудня, повідомлялося, що за минулу добу лабораторні центри провели 961 ПЛР-тест. Відтак, 197 – позитивні, з них львів’ян – 85.

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