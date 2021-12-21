Коронавірус у Львові й області: статистика на 21 грудня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 21 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 5 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 20 грудня, продовжує поширюватися.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 217 444 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 5868 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лаболаторні центри провели 961 ПЛР-тест. Відтак, 197 – позитивні, з них львів’ян – 85", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 254 пацієнти: 243 з них має COVID-19, 23 – у реанімації, 21 людину підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 27 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 37, померло – 5.

Із них:

до ЛШМД надійшло 13 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 23, померло – 2.

до 8 МКЛ надійшло 7 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 6, померло – 2.

до 1 МКЛ ніхто не пнадійшов, виписано – 4, ніхто не помер.

до 5 МКЛ надійшло 7 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 4, помер – 1.

Вчора, 20 грудня, повідомлялося, що за минулі дні лабораторні центри провели 903 ПЛР-тести. Відтак, 124 – позитивні, з них львів’ян – 20.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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