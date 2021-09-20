Коронавірус у Львові й області: статистика на 20 вересня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 20 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 165 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 20 вересня, продовжує поширюватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 144 791 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 165 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 64. Загалом проведено 559 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 690 людей уже одужали, 3782 інфікованих, на жаль, померли.

Нагадаємо, цього тижня уся Україна може перейти до "жовтої" зони карантину.

Коронавірус в Україні: уся країна може перейти до "жовтої" карантинної зони

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