Коронавірус у Львові й області: статистика на 20 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 165 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 20 вересня, продовжує поширюватися.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 144 791 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 165 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 64. Загалом проведено 559 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 135 690 людей уже одужали, 3782 інфікованих, на жаль, померли.
Нагадаємо, цього тижня уся Україна може перейти до "жовтої" зони карантину.