Коронавірус у Львові й області: статистика на 18 січня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 18 січня

За добу в міських ковід-лікарнях померли дві людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 18 січня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 2 28 608 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 112 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2 456 ПЛР-тестів. Відтак, 870 – позитивні, з них львів’ян – 529", – розповіли в міськраді.

Загалом у стаціонарах перебувають 224 пацієнти: 213 з них мають COVID-19, 18 – у реанімації, 18 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 28 осіб, (з яких вакцинованих – 16), виписано – 13, померло – 2.

Із них:

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 20 осіб, (з них вакцинованих – 11), виписано – 9, помер – 1.

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 4, помер – 1.

Вчора, 17 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1 327 ПЛР-тестів. Відтак, 854 – позитивні, з них львів’ян – 614.

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Віталій Кличко вдруге занедужав на коронавірус

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