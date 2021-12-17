Коронавірус у Львові й області: статистика на 17 грудня

Коронавірус у Львові й області: статистика на 17 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 3 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 17 грудня, продовжує поширюватися.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 216 532 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 5818 – летальні.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

" За минулі дні лабораторні центри провели 1324 ПЛР-тести. Відтак, 401 – позитивний, з них львів’ян – 136 ", - розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 292 пацієнти: 284 з них має COVID-19 , 26 – у реанімації, 22 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 16 осіб, (з них вакцинованих – 5), виписано – 18, померло – 3.

Із них:

у ЛШМД надійшло 5 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 9, померло – 2.

у 8 МКЛ надійшло 2 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 4, помер – 1.

у 1 МКЛ надійшло 2 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 1, ніхто не помер.

у 5 МКЛ надійшло 7 хворих (з яких вакцинованих – 3), виписано – 4, ніхто не помер.

Вчора, 16 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 1450 ПЛР-тестів. Відтак, 273 – позитивні, з них львів'ян – 164.

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