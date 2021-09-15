Коронавірус у Львові й області знову рвонув угору: статистика на 15 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 294 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 вересня, демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 142 599 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 294 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 107. Загалом проведено 1813 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 135 467 людей уже одужали, 3760 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 14 вересня, у Львівській області всього було підтверджено 241 позитивний ПЛР-тест, а у Львові – 59. Проведено 911 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, коли чекати на загальноукраїнський карантин.