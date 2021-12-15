Коронавірус у Львові й області: статистика на 15 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 6 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 грудня, продовжує поширюватися.

Також читайте Новий антирекорд: у Південній Кореї кількість нових випадків захворювання на коронавірус зросла до рекордних максимумів Водорості норі допомагають організму боротися з коронавірусом – Коронадайджест

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Читайте також:

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги до новорічних свят: перелік "лижніх" рейсів

У Києві охоронці "Епіцентру" нібито роздягнули 67-річну жінку: у пострадалої інфаркт