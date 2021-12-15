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Коронавірус у Львові й області: статистика на 15 грудня

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Коронавірус у Львові й області: статистика на 15 грудня

unsplash.com

За добу в міських ковідних лікарнях померло 6 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 грудня, продовжує поширюватися.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті  vaccination.cov .

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