Коронавірус у Львові й області: статистика на 15 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 6 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 15 грудня, продовжує поширюватися.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .
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