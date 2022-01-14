Коронавірус у Львові й області набирає оберти: статистика на 14 січня

Коронавірус у Львові й області набирає оберти: статистика на 14 січня

За добу в міських ковід-лікарнях померла одна людина.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 14 січня, демонструє зростання.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 225 081 підтверджений випадок інфікування коронавірусом , з яких 6093 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2794 ПЛР-тести. Відтак, 1001 – позитивний, з них львів’ян – 476", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 184 пацієнти: 174 з них мають COVID-19, 21 – у реанімації, 20 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 33 особи, (з яких вакцинованих – 8), виписано – 19, помер – 1.

Із них:

у ЛШМД надійшло 26 хворих (з яких вакцинованих – 4), виписано – 11, помер – 1;

у 8 МКЛ надійшло 7 хворих (з яких вакцинованих – 4), виписано – 6, ніхто не помер;

у 5 МКЛ ніхто не пнадійшов, виписано – 2, ніхто не помер.

Вчора, 13 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 2838 ПЛР-тестів. Відтак, 949 – позитивні, з них львів’ян – 511.

Коронавірус в Україні: на новий спалах захворювання варто чекати вже в кінці січня

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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