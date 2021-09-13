Коронавірус у Львові й області: статистика на 13 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 86 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 13 вересня, після вихідних, згідно офіційної статистики, дещо знизив темпи поширення.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 142 064 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 86 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 41. Загалом проведено 566 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 135 316 людей уже одужали, 3745 інфікованих, на жаль, померли.
Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Ігор Кузін пояснив, що вакцинація не є приводом для того, щоб скасовувати масковий режим для тих, хто отримав щеплення.