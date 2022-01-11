Коронавірус у Львові й області пішов угору: статистика на 11 січня

Коронавірус у Львові й області пішов угору: статистика на 11 січня

За добу в міських ковідних лікарнях померло дві людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 11 січня, продовжує поширюватися.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 222 745 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6069 – летальних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри виявили 195 позитивних ПЛР-тестів, з них львів’ян – 103", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 164 пацієнти: 153 з них мають COVID-19, 15 – у реанімації, 14 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 19 осіб, (з яких вакцинованих – 4), виписано – 29, померло – 2.

Із них:

до ЛШМД надійшло 15 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 13, ніхто не помер;

до 8 МКЛ надійшло 4 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 6, помер – 1;

до 1 МКЛ ніхто не надійшов, виписано – 10, ніхто не помер;

до 5 МКЛ ніхто ненадійшов, нікого не виписано, помер – 1.

Вчора, 10 січня, повідомлялося, що за добу лаболаторні центри 1092 ПЛР-тести. Відтак, 130 – позитивні, з них львів’ян – 90.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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