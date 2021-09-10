Коронавірус у Львові й області продовжує поширюватися високими темпами: статистика на 10 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 292 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 10 вересня, продовжує поширюватися високими темпами.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 141 482 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 292 позитивних ПЛР-тести, а у Львові – 109", - розповіли в міськраді.
Загалом, 135 200 людей уже одужали, 3741 інфікований, на жаль, помер
Вчора, 9 вересня, у Львові та області було підтверджено 318 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 134. Проведено 1149 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, в університетах Львова дві групи студентів відправили на карантин через COVID-19.