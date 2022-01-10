Коронавірус у Львові й області пішов на спад, утім госпіталізації продовжуються: статистика на 10 січня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 2 людини.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 10 січня, продовжує поширюватися, проте темпи знижуються.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 222 550 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 6061 – летальний.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лаболаторні центри 1092 ПЛР-тести. Відтак, 130 – позитивні, з них львів’ян – 90", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебувають 176 пацієнтів: 163 з них має COVID-19, 21 – у реанімації, 20 людей підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів надійшло 11 осіб, (з яких вакцинованих – 4), виписано – 2, померло – 2.
З них:
- у ЛШМД надійшло10 хворих (з яких вакцинованих – 4), виписано – 2, померло – 2.
- у 8 МКЛ надійшов 1 хворий (не вакцинований), нікого не виписано, ніхто не помер.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
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