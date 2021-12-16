Коронавірус у Львові й області зробив стрибок угору: статистика на 16 грудня

Коронавірус у Львові й області зробив стрибок угору: статистика на 16 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 6 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 16 грудня, продовжує поширюватися.

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Так, станом на 08:00 в регіоні вже 216 131 підтверджений випадок інфікування коронавірусом , з яких 5799 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

" За минулу добу лабораторні центри провели 1450 ПЛР-тестів. Відтак, 273 – позитивні, з них львів’ян – 88 ", - розповіли в міськраді.

Загалом у стаціонарах перебуває 297 пацієнтів: 286 з них мають COVID-19, 29 – у реанімації, 29 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останні сутки до медзакладів надійшло 22 особи, (з них вакцинувань – 6), виписано – 19, померло – 6.

Із них:

до БСМП надійшло 10 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 4, померло – 4.

до 8 МКЛ надійшло 5 хворих (ніхто не вакцинувань), виписано – 3, ніхто не помер.

до 1 МКЛ надійшло 2 хворих (з них вакцинувань – 1), виписано – 5, померло – 1.

до 5 МКЛ надійшло 5 хворих (з яких вакцинованих – 3), виписано – 7, померло – 1.

Вчора, 15 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 1450 ПЛР-тестів. Відтак, 273 – позитивні, серед них львів'ян – 88.

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