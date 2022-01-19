Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 18 січня

Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 18 січня

У міських ковід-лікарнях перебувають 247 пацієнтів.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 19 січня, продовжує демонструвати зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 229 564 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 6119 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 4790 ПЛР-тестів. Відтак, 956 – позитивні, з них львів’ян – 391", – розповіли в міськраді.

Загалом у стаціонарах перебувають 247 пацієнтів: 233 з них мають COVID-19, 19 – у реанімації, 19 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 43 особи, (з яких вакцинованих – 11), виписано – 20, ніхто не помер.

Із них:

до ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 35 осіб, (з них вакцинованих – 11), виписано – 15.

до ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 осіб, (з них ніхто не вакцинований), виписано – 4.

до ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) ніхто не надійшов, виписано – 1.

Вчора, 18 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 2 456 ПЛР-тестів. Відтак, 870 – позитивні, з них львів’ян – 529.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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