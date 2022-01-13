Коронавірус у Львові й області зробив різкий стрибок угору: статистика на 13 січня

Коронавірус у Львові й області зробив різкий стрибок угору: статистика на 13 січня

За добу в міських ковід-лікарнях померли три людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 13 січня, демонструє зростання.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 224 080 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6085 – летальних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2838 ПЛР-тестів. Відтак, 949 – позитивні, з них львів’ян – 511", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 171 пацієнт: 159 з них мають COVID-19, 20 – у реанімації, 19 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшла 21 особа, (з яких вакцинованих – 3), виписано – 17, померло – 3.

Із них:

до ЛШМД надійшло 16 хворих (з яких вакцинованих – 3), виписано – 10, померло – 2;

до 8 МКЛ надійшло 5 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 3, помер – 1;

до 5 МКЛ ніхто не надійшов, виписано – 4, ніхто не помер.

Вчора, 12 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 2442 ПЛР-тести. Відтак, 386 – позитивні, з них львів’ян – 194.

В Україні починається нова хвиля коронавірусу

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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