Коронавірус у Львові й області зробив різкий стрибок угору: статистика на 13 січня

За добу в міських ковід-лікарнях померли три людини.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 13 січня, демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 224 080 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 6085 – летальних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 2838 ПЛР-тестів. Відтак, 949 – позитивні, з них львів’ян – 511", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 171 пацієнт: 159 з них мають COVID-19, 20 – у реанімації, 19 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшла 21 особа, (з яких вакцинованих – 3), виписано – 17, померло – 3.
Із них:
- до ЛШМД надійшло 16 хворих (з яких вакцинованих – 3), виписано – 10, померло – 2;
- до 8 МКЛ надійшло 5 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 3, помер – 1;
- до 5 МКЛ ніхто не надійшов, виписано – 4, ніхто не помер.
Вчора, 12 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 2442 ПЛР-тести. Відтак, 386 – позитивні, з них львів’ян – 194.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
Читайте також:
На Хмельниччині 16 дітей отруїлися хлором: чому розваги в аквапарку виявилися небезпечними та хто відповідатиме
Вагітна у 16: на Закарпатті мати вигадала справжній детектив, щоб приховати пологи доньки
"Наколи мне, кольщик, купола": у Запоріжжі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон