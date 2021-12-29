Коронавірус у Львові й області пішов угору: статистика на 29 грудня

Коронавірус у Львові й області пішов угору: статистика на 29 грудня

За добу в міських ковід-лікарнях померло 7 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 29 грудня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 219 265 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 5960 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лабораторні центри виявили 160 позитивних ПЛР-текстів, з них львів’ян – 59", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 237 пацієнтів: 227 з них мають COVID-19, 19 – у реанімації, 19 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшла 31 особа, (з них вакцинованих – 10), виписано – 44, померло – 7.

З них:

до ЛШМД надійшло 19 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 27, померло – 3;

до 8 МКЛ надійшло 3 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 7, помер – 1;

до 1 МКЛ надійшло 2 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 3, помер – 1;

до 5 МКЛ надійшло 7 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 7, померло – 2.

Вчора, 28 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели 988 ПЛР-тестів. Відтак, 91 – позитивний, з них львів’ян – 35.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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