Коронавірус у Львові та області знову зробив стрибок угору: статистика на 7 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 1237 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 8 вересня, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 156 445 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 1237 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 446. Загалом проведено 2803 дослідження методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 137 859 людей уже одужали, 4010 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 7 жовтня, у Львові та області було підтверджено 1130 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 489. Проведено 2690 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, у громадський транспорт Мелітополя пускають лише з довідкою про вакцинацію чи негативним ПЛР-тестом, у місті значно посилили карантинні обмеження.