Коронавірус у Львові та області знову зробив стрибок угору: статистика на 24 вересня

Коронавірус у Львові та області знову зробив стрибок угору: статистика на 24 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 715 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 24 вересня, знову демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 147 158 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 715 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 307. Загалом проведено 1636 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 136 093 особи уже одужали, 3821 інфікований, на жаль, помер.

Вчора, 23 вересня, у Львові та області було підтверджено 685 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 268. Проведено 2327 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, раніше лікарка Світлана Гук назвала умову, у якому разі коронавірус "не причепиться" до людини.

Коронавірус в Україні: хвороба нарощує темпи поширення – понад 9 тисяч нових випадків за добу

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