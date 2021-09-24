Коронавірус у Львові та області знову зробив стрибок угору: статистика на 24 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 715 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 24 вересня, знову демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 147 158 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 715 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 307. Загалом проведено 1636 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 136 093 особи уже одужали, 3821 інфікований, на жаль, помер.
Вчора, 23 вересня, у Львові та області було підтверджено 685 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 268. Проведено 2327 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, раніше лікарка Світлана Гук назвала умову, у якому разі коронавірус "не причепиться" до людини.