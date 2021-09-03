Коронавірус у Львові та області знову рвонув угору: статистика на 3 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 213 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 3 вересня, продовжує поширюватися швидкими темпами.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 140 251 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 213 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 96. Загалом проведено 1208 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 134 886 людей уже одужали, 3730 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 2 вересня, у Львові та області було підтверджено 183 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 70. Проведено 1010 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".