Коронавірус у Львові та області збільшує темпи: статистика на 27 жовтня

Коронавірус у Львові та області збільшує темпи: статистика на 27 жовтня

За минулу добу від COVID-19 померли 13 мешканців Львівщини.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 27 жовтня, продовжує демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 175 890 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

За минулу добу лабораторні центри провели 5449 ПЛР-тестів. Відтак, 1426 – позитивні, з них львів’ян – 631.

За періоди пандемії від COVID-19 у Львівській області померло – 4 446 людей, за минулу добу - 13.

Загалом на Львівщині одужало 144 865 осіб, за минулу добу - 874.

Загалом в стаціонарах перебуває 876 осіб: 838 з них мають COVID-19, 65 – у реанімації, 33 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 88 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 94, померло - 15.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 27 жовтня зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 692 людини, 11 593 пацієнти одужали.

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