Коронавірус у Львові та області продовжує лютувати: статистика на 9 лютого

Коронавірус у Львові та області продовжує лютувати: статистика на 9 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 3 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 9 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 284 539 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 335 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 5653 ПЛР-тести. Відтак, 2161 – позитивний, з них львів’ян – 678", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 566 пацієнтів: 545 з них маютьCOVID-19, 46 – у реанімації, 41 людину підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 58 осіб, (з яких вакцинованих – 10), виписано – 90, померло – 3.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 14 хворих (не вакциновані), виписано – 29, ніхто не помер.

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 34 хворих (з них вакцинованих – 7), виписано – 38, померло – 3.

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 4 хворих (не вакциновані), виписано – 12, ніхто не помер.

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 6 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 11, ніхто не помер.

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, повідомлялося, що лабораторні центри провели 2758 ПЛР-тестів. Відтак, 2122 – позитивні, з них львів’ян – 1028.

8 лютого - 2730 ПЛР-тестів: 2336 – позитивні, з них львів’ян – 855.

Коронавірус в Україні: МОЗ скоротило термін самоізоляції до 5 днів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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