Коронавірус у Львові та області: статистика на 8 грудня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 8 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 10 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 8 грудня, продовжує поширюватися.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 212 842 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 5655 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2085 ПЛР-тестів. Відтак, 413 – позитивні, з них львів’ян – 131. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 357 пацієнтів: 345 з них має COVID-19, 43 – у реанімації, 37 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 31 особа, (з них вакцинованих – 7), виписано – 37, померло – 10.

Із них:

у ЛШМД поступив 15 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 18, померло – 2.

у 8 МКЛ поступило 4 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 6, померло – 5.

у 1 МКЛ поступило 6 хворих (з них вакцинований – 1), виписано – 11, померло – 2.

у 5 МКЛ поступило 6 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 2, помер – 1.

Вчора, 7 грудня, повідомлялося, що лаболаторні центри провели провели 1133 ПЛР-тести: 350 – позитивні, з них львів’ян – 113.

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