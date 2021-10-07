Коронавірус у Львові та області зробив величезний стрибок угору: статистика на 7 жовтня

Коронавірус у Львові та області зробив величезний стрибок угору: статистика на 7 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 1130 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 7 жовтня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 155 208 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 1130 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 489. Загалом проведено 2690 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 137 830 людей уже одужали, 3996 інфікованих, на жаль, померли.

Вчора, 6 жовтня, у Львові та області було підтверджено 645 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 222. Проведено 2391 дослідження методом ПЛР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація з COVID-19 в Україні ускладнюється: кілька областей вже днями можуть "почервоніти", там посилять карантин.

Коронавірус в Україні: кілька областей опинилися на порозі посилення карантинних обмежень

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