Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 7 вересня

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 7 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 165 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 7 вересня, після вихідних демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 140 715 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



"За вчорашню добу в області підтверджено 165 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 34. Загалом проведено 947 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 135 042 людини уже одужали, 3733 інфікованих, на жаль, помери.

Вчора, 6 вересня, у Львові та області було підтверджено 56 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 19. Проведено 915 досліджень методом ПЛР.

Нагадаємо, у G20 сподіваються, що до кінця року COVID-вакцину отримають 40% населення світу.

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