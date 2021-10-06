Коронавірус у Львові та області знову зробив стрибок угору: статистика на 6 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 645 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 6 вересня, демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 154 078 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 645 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 222. Загалом проведено 2391 дослідження методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 137 694 людини уже одужали, 3965 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 5 жовтня, у Львові та області було підтверджено 592 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 284. Проведено 1425 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чи потрібен тест на антитіла після COVID-вакцинації або одужання.