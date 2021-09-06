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Коронавірус у Львові та області: статистика на 6 вересня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 6 вересня

pixabay.com

За добу COVID-19 виявили ще у 56 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 6 вересня, після вихідних демонструє спадання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 140 550 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 56 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 19. Загалом проведено 915 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді. 

Загалом, 134 974 людини уже одужали, 3731 інфікований, на жаль, помер. 

Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

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