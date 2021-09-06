Коронавірус у Львові та області: статистика на 6 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 56 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 6 вересня, після вихідних демонструє спадання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 140 550 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 56 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 19. Загалом проведено 915 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 134 974 людини уже одужали, 3731 інфікований, на жаль, помер.
Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".