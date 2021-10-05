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Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 5 жовтня

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 5 жовтня

pixabay.com

За добу COVID-19 виявили ще у 592 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 вересня, демонструє зростання. 

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 153 433 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 592 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 284. Загалом проведено 1425 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді. 

Загалом, 137 493 людини уже одужали, 3953 інфіковані, на жаль, померли. 

Вчора, 4 жовтня, у Львові та області було підтверджено 295 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 39. Проведено 673 дослідження методом ПЛР.

Нагадаємо, раніше лікарка Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні.

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Коли чекати на пік нової хвилі коронавірусу
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