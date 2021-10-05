Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 5 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 592 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 вересня, демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 153 433 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 592 позитивні ПЛР-тести, а у Львові – 284. Загалом проведено 1425 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 137 493 людини уже одужали, 3953 інфіковані, на жаль, померли.
Вчора, 4 жовтня, у Львові та області було підтверджено 295 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 39. Проведено 673 дослідження методом ПЛР.
Нагадаємо, раніше лікарка Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома та хто потрапляє до лікарні.