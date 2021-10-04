Коронавірус у Львові та області: статистика на 4 жовтня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 4 жовтня

За добу COVID-19 виявили ще у 295 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 4 вересня, традиційно після вихідних демонструє спад.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 152 841 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 295 позитивних ПЛР-тестів, а у Львові – 39. Загалом проведено 673 дослідження методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 137 176 осіб уже одужали, 3940 інфікованих, на жаль, померли.

Нагадаємо, у Харкові через спалах COVID-19 хворих знову приймають в чорнобильській лікарні. Всі хворі потребують кисневої підтримки.

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