Коронавірус у Львові та області продовжує бити рекорди: статистика на 31 січня

За добу у міських ковід-лікарнях померли п’ятеро людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 31 січня, демонструє зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 259 934 підтверджені випадки інфікування коронавірусом, з яких 6 218 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559", - розповіли у міськраді.
Загалом в стаціонарах перебувають 537 пацієнтів: 518 з них мають COVID-19, 39 – у реанімації, 37 людей підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів надійшло 43 особи, (з яких вакцинованих – 5), виписано – 10, померло – 5.
З них:
- у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 6 хворих (невакциновані), виписано – 2, ніхто не помер;
- у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 29 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 2, померло – 4;
- у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 хворих (невакциновані), виписано – 6, помер – 1.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
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