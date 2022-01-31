Коронавірус у Львові та області продовжує бити рекорди: статистика на 31 січня

Коронавірус у Львові та області продовжує бити рекорди: статистика на 31 січня

За добу у міських ковід-лікарнях померли п’ятеро людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 31 січня, демонструє зростання.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 259 934 підтверджені випадки інфікування коронавірусом , з яких 6 218 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Також читайте Захворюваність на коронавірус у Львові та області продовжує зростати: статистика на 29 січня

" За минулу добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559", - розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 537 пацієнтів: 518 з них мають COVID-19, 39 – у реанімації, 37 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 43 особи, (з яких вакцинованих – 5), виписано – 10, померло – 5.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 6 хворих (невакциновані), виписано – 2, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 29 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 2, померло – 4;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 8 хворих (невакциновані), виписано – 6, помер – 1.

Коронавірус в Україні: кількість недужих за добу перевищила 37 тисяч

Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

Читайте також:

Від сьогодні невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу: кого стосується

У МОЗ прогнозують високі цифри COVID-заражень: до 60 тисяч щодоби

Страх і паніка: останні "вільні" від COVID-19 тихоокеанські острови зіткнулися зі спалахом вірусу