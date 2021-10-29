Коронавірус атакує Львів та область, хворих дедалі більше: статистика на 29 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 1702 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 27 вересня, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 179 098 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
" За минулу добу лабораторні центри провели 3907 ПЛР-тестів. Відтак, 1702 – позитивні, з них львів’ян – 654. Залишку проб у холодильнику немає", - розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 921 особа: 884 з них має Covid-19, 64 – у реанімації, 52 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 90 осіб, (з них вакцинованих – 17), виписано – 71, померло – 16.
Із них:
- ЛШМД поступило 48 осіб, (з них вакцинованих – 6), виписано – 45, померло – 10.
- 8 МКЛ поступило 19 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 11, померло – 5.
- 1 МКЛ поступило 13 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 10, померло – 1.
- 5 МКЛ поступило 10 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 5, ніхто не помер.
Всього у Львові та області 146 350 людей уже подолали коронавірус, 4489 інфікованих, на жаль, померли.
Вчора, 28 жовтня, у Львові та області провели 4136 ПЛР-тестів: 1506 – позитивні, з них львів’ян – 677.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.