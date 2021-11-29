Коронавірус у Львові та області: статистика на 29 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 9 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 29 листопада, пішов на спад.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 208 540 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5444 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 984 ПЛР-тести. Відтак, 203 – позитивні, з них львів’ян – 88. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 573 особи: 569 з них має COVID-19, 53 – у реанімації, 41 людину підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів поступило 17 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 4, померло – 9.
Із них:
- ЛШМД поступило 11 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 1, померло – 5.
- 8 МКЛ поступило 1 особа (ніхто не вакцинований), виписано – 2, померло – 3.
- 1 МКЛ поступило 5 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 1, померло – 1.
Вчора, 28 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів. Відтак, 306 – позитивні, з них львів’ян – 123.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.
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