Коронавірус у Львові та області: статистика на 29 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 29 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 9 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 29 листопада, пішов на спад.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 208 540 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 5444 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 984 ПЛР-тести. Відтак, 203 – позитивні, з них львів’ян – 88. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 573 особи: 569 з них має COVID-19, 53 – у реанімації, 41 людину підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів поступило 17 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 4, померло – 9.

Із них:

ЛШМД поступило 11 осіб (з них вакцинованих – 1), виписано – 1, померло – 5.

8 МКЛ поступило 1 особа (ніхто не вакцинований), виписано – 2, померло – 3.

1 МКЛ поступило 5 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 1, померло – 1.

Вчора, 28 листопада, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів. Відтак, 306 – позитивні, з них львів’ян – 123.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov.

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