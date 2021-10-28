Коронавірус продовжує зростання у Львові та області: статистика на 28 жовтня

Коронавірус продовжує зростання у Львові та області: статистика на 28 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 1506 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 28 вересня, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 177 396 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провел 4136 ПЛР-тестів. Відтак, 1506 – позитивні, з них львів’ян – 677. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 918 осіб: 877 з них має Covid-19, 67 – у реанімації, 55 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 98 осіб, (з них вакцинованих – 9), виписано – 46, померло – 9.

Із них:

у ЛШМД поступило 56 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 23, померло – 5.

у 8 МКЛ поступило 20 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 13, померло – 1.

у 1 МКЛ поступило 12 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 3, померло – 1.

у 5 МКЛ поступило 10 осіб, ( з них вакцинованих – 1), виписано – 7, померло – 2.

Вчора, 27 жовтня, лабораторні центри провели 5449 ПЛР-тестів: 1426 – позитивні, з них львів’ян – 631.

Всього у Львові та області 145 840 людей уже подолали коронавірус, 4476 інфікованих, на жаль, померли.

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