Коронавірус продовжує зростання у Львові та області: статистика на 28 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 1506 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 28 вересня, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 177 396 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За минулу добу лабораторні центри провел 4136 ПЛР-тестів. Відтак, 1506 – позитивні, з них львів’ян – 677. Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 918 осіб: 877 з них має Covid-19, 67 – у реанімації, 55 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 98 осіб, (з них вакцинованих – 9), виписано – 46, померло – 9.
Із них:
- у ЛШМД поступило 56 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 23, померло – 5.
- у 8 МКЛ поступило 20 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 13, померло – 1.
- у 1 МКЛ поступило 12 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 3, померло – 1.
- у 5 МКЛ поступило 10 осіб, ( з них вакцинованих – 1), виписано – 7, померло – 2.
Вчора, 27 жовтня, лабораторні центри провели 5449 ПЛР-тестів: 1426 – позитивні, з них львів’ян – 631.
Всього у Львові та області 145 840 людей уже подолали коронавірус, 4476 інфікованих, на жаль, померли.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov