Коронавірус у Львові та області: статистика на 27 вересня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 27 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 241 мешканця регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 27 вересня, після вихідних традиційно демонструє спад.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 148 302 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу в області підтверджено 241 позитивний ПЛР-тест, а у Львові – 147. Загалом проведено 1185 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.

Загалом, 136 383 особи уже одужали, 3850 інфікованих, на жаль, померли.

Нагадаємо, в Україні стрімко збільшується кількість областей, які відповідають "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин.

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