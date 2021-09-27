Коронавірус у Львові та області: статистика на 27 вересня

За добу COVID-19 виявили ще у 241 мешканця регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 27 вересня, після вихідних традиційно демонструє спад.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 148 302 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За вчорашню добу в області підтверджено 241 позитивний ПЛР-тест, а у Львові – 147. Загалом проведено 1185 досліджень методом ПЛР", - розповіли в міськраді.
Загалом, 136 383 особи уже одужали, 3850 інфікованих, на жаль, померли.
Нагадаємо, в Україні стрімко збільшується кількість областей, які відповідають "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин.