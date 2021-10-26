Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 26 жовтня

Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 26 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 1104 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 26 вересня, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 174 464 підтверджені випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 2831 ПЛР-тест. Відтак, 1104 – позитивні, з них львів’ян – 414. Залишку проб у холодильнику немає", - розповіли в міськраді.

Загалом у стаціонарах перебуває 897 осіб: 857 з них має COVID-19, 65 – у реанімації, 32 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 97 осіб, (з них вакцинованих – 14), виписано – 71, померло – 11.

Із них:

в ЛШМД поступило 44 особи, (з них вакцинованих – 4), виписано – 26, померло – 10.

в 8 МКЛ поступила 31 особа, (з них вакцинованих – 4), виписано – 25, померла – 1.

в 1 МКЛ поступило 15 осіб, (з них вакцинованих – 4), виписано – 14, ніхто не помер.

в 5 МКЛ поступило 7 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 6, ніхто не помер.

Всього у Львові та області 143 991 людина уже подолала коронавірус, 4433 інфіковані, на жаль, померли.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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