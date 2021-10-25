Коронавірус у Львові та області: статистика на 25 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 877 мешканців регіону.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 25 вересня, продовжує поширюватися. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 173 360 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 2805 ПЛР-тестів. Відтак, 877 – позитивні, з них львів’ян – 570. Залишку проб у холодильнику немає", - розповіли в міськраді.
Загалом в стаціонарах перебуває 882 особи: 848 з них має COVID-19, 62 – у реанімації, 31 людина підключена до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 56 осіб, виписано – 6.
Із них:
- ЛШМД поступило – 38 осіб, виписано – 3.
- 8 МКЛ поступило – 9 осіб, виписано – 3.
- 1 МКЛ поступило – 7 осіб, виписано – 0.
- 5 МКЛ поступило – 2 особи, виписано – 0.
Всього 142 793 людини уже одужали, 4402 інфіковані, на жаль, померли.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.