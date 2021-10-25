Коронавірус у Львові та області: статистика на 25 жовтня

Коронавірус у Львові та області: статистика на 25 жовтня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 877 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 25 вересня, продовжує поширюватися. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 173 360 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2805 ПЛР-тестів. Відтак, 877 – позитивні, з них львів’ян – 570. Залишку проб у холодильнику немає", - розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 882 особи: 848 з них має COVID-19, 62 – у реанімації, 31 людина підключена до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 56 осіб, виписано – 6.

Із них:

ЛШМД поступило – 38 осіб, виписано – 3.

8 МКЛ поступило – 9 осіб, виписано – 3.

1 МКЛ поступило – 7 осіб, виписано – 0.

5 МКЛ поступило – 2 особи, виписано – 0.

Всього 142 793 людини уже одужали, 4402 інфіковані, на жаль, померли.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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